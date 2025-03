Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Bad Hersfeld (ots)

Polizei geht gegen Drogenkriminalität vor - Durchsuchungen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) und das Konsumcannabisgesetz (KCanG) hat die Polizei am Dienstag (18.03.) acht gerichtlich angeordnete Durchsuchungsbeschlüsse im Landkreis Hersfeld-Rotenburg vollstreckt.

Ein Schwerpunkt der Maßnahmen lag in und um eine Gewerbeeinheit in der Breitenstraße in Bad Hersfeld. Koordiniert wurde der Einsatz durch das Rauschgiftkommissariat (K30) der Kriminalpolizei Bad Hersfeld, die von Kräften des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz, der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste, der operativen Einheit aus Bad Hersfeld, dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg sowie der Stadt Bad Hersfeld unterstützt wurden.

Insgesamt stehen sieben Personen im Fokus der Ermittlungen: Drei Männer aus Bad Hersfeld im Alter von 31 bis 38 Jahren, eine 23-jährige Frau aus Rotenburg an der Fulda sowie zwei Männer aus Bebra im Alter von 22 und 26 Jahren.

Im Zuge der Durchsuchungen wurden bei einem Beschuldigten in Bad Hersfeld über 100 Gramm Marihuana sichergestellt. Zusätzlich fanden die Ermittler mehrere elektronische Datenträger, die nun ausgewertet werden, um weitere Hintergründe zu beleuchten. Weiterhin kam es hier zur Sicherstellung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und Marihuana. Die aufgefundene Menge Marihuana lag über der im Konsumcannabisgesetz (KCanG) zulässigen Freigrenze und ist daher strafrechtlich von Bedeutung.

Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Betäubungsmittel beläuft sich auf etwa 1.700 Euro.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Personen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Fulda und der Kriminalpolizei Bad Hersfeld dauern an.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Miriam Hagemann,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2713

Julissa Sauermann,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, 0661/105-1099

