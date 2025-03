Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit E-Scooter-Fahrern - 55-Jähriger schwer verletzt

E-Scooter-Fahrer verletzt

Künzell. Eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Fulda und ihre 14-jährige Mitfahrerin aus Künzell wurden bei einem Unfall am Dienstag (25.03.) leicht verletzt. Die 16-Jährige befuhr gegen 17.20 Uhr in Künzell auf ihrem E-Scooter mit der 14-Jährigen als Sozia den Gehweg der Turmstraße stadteinwärts. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einer 84-jährigen VW-Fahrerin, welche aus einer Grundstückseinfahrt auf die Turmstraße auffahren wollte. Die beiden verletzten Mädchen wurden nach Begutachtung durch eine Rettungswagenbesatzung in die Obhut ihrer Eltern vor Ort entlassen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

55-Jähriger schwer verletzt

Eichenzell. Bei einem Unfall am Dienstag (25.03.) wurde ein 55-jähriger Krad-Fahrer aus Eichenzell schwer verletzt. Er befuhr gegen 19.10 Uhr in Eichenzell die K 57 aus Richtung Bronnzell kommend in Fahrtrichtung Schloss Fasanerie. Aus unklarer Ursache kam er im dortigen Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Mit schweren Verletzungen wurde der 55-Jährige in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

