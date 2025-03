Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Diebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Mit einem bislang nicht bekannten Bohrwerkzeug machten sich unbekannte Täter am Dienstag (25.03.), gegen Mitternacht, an dem Schaufenster eines Juweliergeschäftes in der Weinstraße zu schaffen. Die Scheibe hielt dem Versuch der Langfinger, an die ausgestellten Schmuckstücke zu gelangen, stand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

