POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Höhe der Avia Tankstelle - L3176

Gegen 15:07 Uhr befuhr ein 69-jähriger Rollerfahrer aus Hünfeld die Landstraße L3176 von Michelsrombach kommend in Richtung Hünfeld. Auf Höhe der Avia Tankstelle musste ein vorausfahrender weißer Peugeot 308 verkehrsbedingt bremsen. Der Rollerfahrer übersah den Bremsvorgang des weißen Peugeot und fuhr diesem auf. Der Rollerfahrer wurde hierbei nach vorne geschleudert und fiel auf das Heck des Peugeot. Des Weiteren fiel das Topcase des Rollerfahrers zunächst auf einen entgegenkommenden 5er BMW aus Hünfeld kommend in Richtung Michelsrombach und anschließend auf den hinter dem Rollerfahrer fahrenden BMW M2. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Rollerfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Dieser wurde anschließend durch einen Rettungswagen in das Klinikum Fulda verbracht.

