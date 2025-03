Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

20-Jährige leicht verletzt

Eichenzell. Eine 20-jährige BMW-Fahrerin aus Kalbach wurde bei einem Unfall am Montag (24.03.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 17 Uhr die rechte Spur der B27 aus Fahrtrichtung Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Bronnzeller Kreisel. Auf regennasser Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 20-jährige wurde mit leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen in das Klinikum in Fulda gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Ohne Führerschein unterwegs

Fulda. Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro entstand bei einem Unfall am Montag (24.03.). Ein 48-jähriger VW-Fahrer wollte gegen 22 Uhr in Fulda von einem Parkplatz in der Kreuzbergstraße auf diese auffahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 41-jährigen Skoda-Fahrer, welcher die Kreuzbergstraße aus Richtung Künzeller Straße kommend in Fahrtrichtung Heidelsteinstraße befuhr. Der 48-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss stand, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Polizeistation Fulda

HEF

Zusammenstoß beim Abbiegen

Rotenburg. Am Montag (24.03.), gegen 14 Uhr, befuhr der Fahrer eines Ford Galaxy die B83 / Nürnberger Straße in Lispenhausen in Richtung Bebra. Zur selben Zeit befuhr die Fahrerin eines VW Golf Sportvan die Straße "Hinter den Zäunen" und beabsichtigte im Einmündungsbereich zur Nürnburger Straße nach links auf diese abzubiegen. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem dort fahrenden Ford-Fahrer. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

VB

Berührung mit Außenspiegeln

Rudlos. Am 15. März, gegen 19.15 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A4 die Kreisstraße von Rudlos herkommend in Richtung Bundesstraße. Nach derzeit vorliegenden Informationen kam diesem ein beiger BMW Mini entgegen, der über die Fahrbahnmitte ragte. Der 65-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht gänzlich vermeiden. Der Außenspiegel und auch die Frontscheibe wurden dabei beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf etwa 1.000 Euro. Der Fahrzeugführer von dem Mini entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzugehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell