FW Marienheide: Vermeintlicher Zimmerbrand entpuppt sich als angebranntes Essen

Am Mittwochmittag um 11:46 Uhr wurde die Feuerwehr Marienheide mit den Einheiten Marienheide, Kempershöhe, der Atemschutzüberwachung sowie dem Tagesalarm, dem Rettungsdienst und der Polizei zu einem Zimmerbrand in die Ringstraße alarmiert.

Anwohner hatten den Alarm der Rauchwarnmelder in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses sowie Brandgeruch wahrgenommen und daraufhin den Notruf gewählt. Ob sich noch Personen in der betroffenen Wohneinheit aufhielten war zu Anfang noch unbekannt. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz kontrollierte umgehend die verrauchte Wohnung und konnte angebranntes Essen auf einem Herd als Ursache ausfindig machen. Personen hielten sich zum Zeitpunkt des Ereignisses nicht in der Wohnung auf.

Die angebrannten Lebensmittel wurden durch die Feuerwehr ins Freie verbracht und das Gebäude im Anschluss belüftet.

Die Feuerwehr Marienheide war mit 25 Einsatzkräften unter der Leitung von Carsten Fuhr im Einsatz. Der Einsatz war nach Abschluss der Aufräumarbeiten gegen 13:15 Uhr beendet.

