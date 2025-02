Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof in Singen

Singen (ots)

Ein 23-jähriger syrischer Staatsangehöriger wird beschuldigt, am gestrigen Donnerstag, den 6. Februar 25, einen 20-jährigen Landsmann am Bahnhof Singen mit einem Gegenstand angegriffen und verletzt zu haben.

Vorausgegangen sei der Tat zwischen den beiden Asylbewerbern eine zunächst verbale und anschließend körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof in Gottmadingen. Beide Männer stiegen daraufhin in den Seehas SBB 19727 nach Singen, wobei der 20-Jährige auch bedroht worden sein soll. In Singen verließen beide Männer den Zug. Dort habe der Beschuldigte mit einem Gegenstand, vermutlich einem Schlüssel, auf sein Gegenüber eingewirkt und ihn dadurch an Händen und im Gesicht nicht unerheblich verletzt. Anschließend ist der Angreifer vom Tatort geflüchtet.

Ermittler der Bundespolizeiinspektion Konstanz konnten die Identität und den Wohnort des Beschuldigten ermitteln und ihn in seiner Wohnung vorläufig festnehmen. Kurz nach der Tat wurde durch die Staatsanwaltschaft Konstanz beim Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss für die Unterkunft des 23-Jährigen Syrers erwirkt. Dort stellte die Bundespolizei Beweismittel sicher, die nun zur Aufklärung der Tat beitragen sollen. Zusätzlich wurde Videomaterial aus dem Zug sowie vom Bahnhof gesichert.

Der Beschuldigte wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an.

