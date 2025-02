BPOLI-KN: Haft durch Zahlung einer offenen Geldstrafe von 6100 Euro abgewendet

Konstanz (ots) - Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben an der Zollanlage Konstanz Autobahn eine Person mit zwei offenen Vollstreckungshaftbefehlen festgestellt. Der Gesuchte wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Am Mittwochabend (29. Januar 2025) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei einen nigerianischen Staatsangehörigen an der Zollanlage ...

