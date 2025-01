BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof Singen

Bietingen (ots) - Die Bundespolizei nahm am 15. Januar einen 38-jährigen rumänischen Staatsangehörigen fest. Gegen ihn bestand ein offener Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. In den frühen Morgenstunden des 15. Januar 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Bietingen/Thayngen einen 38-jährigen rumänischen ...

