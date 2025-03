Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach VU-Flucht

Gersfeld (ots)

Am Dienstag, den 25. März 2025 ereignete sich in Gersfeld auf dem Kundenparkplatz des Rewe-Marktes, Berliner Str. 29, ein Verkehrsunfall infolgedessen der Verursacher flüchtete. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Ein- oder Ausparken, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 17:55 Uhr einen geparkten PKW, Mercedes A-Klasse, Farbe schwarz. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Das unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizeistation Hilders unter Telefonnummer 06681/9612-0 zu melden.

Gefertigt:

PSt. Hilders, Schleicher, POK'in (OE, Nachname, Dienstgrad)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell