Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Sonsbeck

Bild-Infos

Download

Sonsbeck (ots)

Freitag, 15.11.2024, 05:00 Uhr und 08:38 Uhr, Einsätze 83/2024 und 84/2024 - Zwei Einsätze durch tatsächliche oder vermeintliche Verkehrsunfälle waren von der Feuerwehr Sonsbeck am Freitagmorgen abzuarbeiten.

Zunächst erfolgte um 5 Uhr morgens die Alarmierung der Einheit Sonsbeck und des Rettungsdienstes auf die Autobahn A57 in Fahrtrichtung Krefeld. Dort war es zu einem Verkehrsunfall eines PKW gekommen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle in Unterstützung für den Rettungsdienst gegen den fließenden Verkehr ab. Da bei dem Unfall niemand verletzt worden war, konnte die Einsatzstelle nach kurzer Zeit an die Autobahnpolizei übergeben werden.

Um 08:38 Uhr wurden die Einheiten Sonsbeck und Labbeck sowie der Rettungsdienst mit dem Stichwort H3Y "Eingeklemmte Person" wegen der Auslösung des automatischen Notrufs eines Fahrzeugs auf die Bernholter Straße in Labbeck gerufen. Die Leitstelle konnte keine Sprechverbindung mit den Personen im Fahrzeug aufbauen und entsandte daher sicherheitshalber die Rettungskräfte. Die Erkundung ergab, dass der Notruf des Fahrzeugs versehentlich ausgelöst worden war. Ein Tätigwerden von Feuerwehr und Rettungsdienst war nicht erforderlich.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell