POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Eiterfeld Industriegebiet

Fulda (ots)

Durch die Marktgemeinde Eiterfeld wurde mitgeteilt, dass ein unbekanntes Fahrzeug in der Zeit zwischen Montag, den 24.03., gg. 16:00 Uhr und Dienstag, den 25.03. um 08:00 Uhr ein Schutzgeländer im Bereich "Im Leibolzgraben" Ecke "Friedländer Weg" angefahren und komplett beschädigt hat. Die Gemeinde geht von einem Sachschaden in Höhe von 2500.- EUR aus. Der Verursacher entfernte sich ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Hünfeld unter Telefonnummer 06652/9658-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hünfeld, PHK Will

