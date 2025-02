LPI-SHL: Auffahrunfall an der Ampelkreuzung

Schleusingen (ots) - Die auffällige Fahrweise eines 63-jährigen Fahrzeugführers veranlasste die Beamten der PI Hildburghausen am Samstag um 22:00 Uhr zur Durchführung einer Verkehrskontrolle in der Hildburghäuser Straße in Schleusingen. Hierbei konnten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers feststellen. Ein Test ergab einen Wert von 1,91 Promille. Noch erschreckender als die Tatsache an sich war, dass ...

mehr