Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken auf dem Weg zur Arbeit

Schleusingen (ots)

Die auffällige Fahrweise eines 63-jährigen Fahrzeugführers veranlasste die Beamten der PI Hildburghausen am Samstag um 22:00 Uhr zur Durchführung einer Verkehrskontrolle in der Hildburghäuser Straße in Schleusingen. Hierbei konnten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers feststellen. Ein Test ergab einen Wert von 1,91 Promille. Noch erschreckender als die Tatsache an sich war, dass der Mann angab, auf dem Weg zur Arbeit zu sein. Doch zunächst führte dieser Weg in Begleitung der Beamten ins Klinikum zur Blutentnahme. Außerdem wurde der Führerschein sichergestellt, eine Weiterfahrt unterbunden und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.

