Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vandalismus im Schloß Elisabethenburg

Meiningen (ots)

Zum wiederholten Male kam es im Bereich der öffentlichen Toiletten des Schlosses Elisabethenburg in Meiningen zu Vandalismus. Unbekannte rissen am Samstag im Laufe des Tages mehrere Lampen von den Wänden und verursachten hierdurch einen Sachschaden. Wer für diese sinnlose Tat verantwortlich ist, wird nun durch die Polizei ermittelt. BürgerInnen, die Hinweise auf die Täter geben können werden gebeten, sich mit der PI Meiningen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell