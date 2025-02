Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf zur Sachbeschädigung

Suhl (ots)

Am 21.02.2025 zwischen 04:00 Uhr und 04:30 Uhr wüteten unbekannte Täter im Außenbereich einer Bar der Friedrich-König-Straße. Es wurde ein Blumenkübel umgeworfen, der unbeschädigt blieb. An einem außenstehenden Tisch und dem dazugehörenden Stuhl hingegen entstanden Schäden in Höhe von 120,00 Euro. Bei Hinweisen zu den Tätern werden Zeugen gebeten, sich beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell