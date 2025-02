LPI-SHL: Unfall mit mehreren Verletzen

Meiningen (ots) - Mal wieder kam es in Meiningen zu einer Verkehrsunfallflucht. Diesmal wurde ein geparktes Fahrzeug, welches auf dem Parkplatz des Landratsamtes stand, durch das Fahrzeug eines Verkehrsteilnehmers beschädigt. Dieser entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt an der Unfallstelle, ohne den Besitzer des beschädigten Fahrzeuges oder die Polizei über den Unfall in Kenntnis zu setzen. Die Polizei ermittelt nun ...

mehr