LPI-SHL: Mehrere Sachbeschädigungen, welche im Zusammenhang mit den heutigen Bundestagswahlen stehen

Ehrenberg (ots) - Am Freitag, dem 21.02.2025 gegen 10:00 Uhr machte sich ein Pkw in Ehrenberg "selbstständig". Das Fahrzeug rollte aus einem Hof in den öffentlichen Verkehrsraum und kam dort an einem Verkehrszeichen zum Stehen. Am Verkehrsschild, sowie am Pkw entstand Sachschaden. Die Polizei bittet, immer darauf zu achten, dass Kraftfahrzeuge ordnungsgemäß gegen Wegrollen zu sichern sind. Rückfragen bitte an: ...

