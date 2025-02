Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Baum angezündet

Meiningen (ots)

Donnerstagnachmittag gegen 14:40 Uhr zündete ein bislang unbekannter Täter einen Baum in der an die Reinwaldstraße in Meiningen angrenzende Parkanlage an. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am Laubbaum entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0046128/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell