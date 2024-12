Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vorfahrt missachtet - schwerwiegender Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Am Freitag, den 13. Dezember 2024, ereignete sich gegen 17:45 Uhr ein Unfall mit einer leicht verletzten Person in der Jenaer Straße. Der Geschädigte befuhr die abbiegende Vorfahrtstraße in Richtung Geraer Straße. Ihm kam aus einer nachgeordneten Straße die Unfallverursacherin entgegen. Die 48-Jährige wollte geradeaus in Richtung Häßlerstraße fahren und missachtete dabei die Vorfahrt des Geschädigten. Der Führer des geschädigten Fahrzeugs wurde bei der Kollision leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren mit einem geschätzten Sachschaden von je 10.000 EUR nicht mehr fahrbereit. Die Polizei sperrte bis zur Beendigung der Maßnahmen die Kreuzung, um Folgeunfälle zu vermeiden. (AR)

