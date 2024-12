LPI-EF: Container aufgebrochen

Sömmerda (ots) - In Sömmerda ereignete sich gestern Abend eine wechselseitige Körperverletzung. In der Mainzer Straße war ein 30-Jähriger zunächst auf einen unbekannten Mann losgegangen. Er schlug mit einer Plastiktüte, in welcher sich eine Glasflasche befand, auf sein Gegenüber ein. Daraufhin griff dieser den 30-Jährigen an. Vier weitere Männer schlossen sich an und schlugen nun gemeinsam auf den 30-Jährigen ein. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. ...

