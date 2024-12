POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Montag (09.12.2024), gegen 21.15 Uhr randalierte ein 16-Jähriger an einer Bushaltestelle in der Stenglinstraße. Der junge Mann wollte in einen Bus einsteigen, nachdem dessen Türen bereits verschlossen waren. Als der 53-jährige Busfahrer die Türen nicht öffnete, trat und schlug der 16-Jährige gegen diese. Außerdem bedrohte er den Busfahrer verbal. Passanten verständigten daraufhin ...

mehr