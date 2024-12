Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Junger Mann bedroht Busfahrer

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Montag (09.12.2024), gegen 21.15 Uhr randalierte ein 16-Jähriger an einer Bushaltestelle in der Stenglinstraße.

Der junge Mann wollte in einen Bus einsteigen, nachdem dessen Türen bereits verschlossen waren. Als der 53-jährige Busfahrer die Türen nicht öffnete, trat und schlug der 16-Jährige gegen diese. Außerdem bedrohte er den Busfahrer verbal.

Passanten verständigten daraufhin die Polizei. Die Beamten wurden ebenfalls von dem 16-Jährigen beleidigt.

Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war der 16-Jährige alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Da sich der junge Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, kam er in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun wegen u.a. Bedrohung und Sachbeschädigung gegen den 16-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell