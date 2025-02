Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall im Gegenverkehr

Oberhof (ots)

Am 22.02.2025 um 12:35 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer die L3247 zwischen Ohrdruf und Oberhof. In einer Kurve zwischen den beiden Oberhofer Abfahrten kam diesem ein weißer Kleinkraftwagen entgegen. Der unbekannte Kleinkraftwagenführer kam aus unklarer Ursache in den Gegenverkehr ab und kollidierte seitlich mit dem Mercedes. Der hinter dem Unfallgeschädigten fahrende 42-jährige BMW-Fahrer musste dem Kleinkraftwagen ebenfalls ausweichen, es kam jedoch nicht zu einer zweiten Kollision. Anschließend entfernte sich der weiße Kleinkraftwagen in Richtung Ohrdruf, ohne seine Daten gegenüber dem Geschädigten mitzuteilen. Nach Angaben der verbliebenen Unfallbeteiligten habe sich Werbeaufschrift auf dem Kleinkraftwagen befunden. Des Weiteren habe er bei der Kollision seinen linken Außenspiegel verloren. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

