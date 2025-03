Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach flüchtigen weißen Transporter gesucht

Haren (ots)

Heute Morgen gegen 7.15 Uhr fuhr der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Kastenwagens, mit mutmaßlich die Wierescher Straße, aus Richtung Kreisverkehr "An der Autobahn" kommen in Fahrtrichtung A31. Dabei kam er kurz hinter dem Kreisverkehr auf die Gegenfahrspur, sodass der entgegenkommende 21-jährige Fahrer eines Chryslers nach rechts ausweichen musste und infolgedessen eine Leitplanke touchierte. Der Verursacher setzte seine Fahrt unvermittelt in Richtung A31 fort, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 3000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell