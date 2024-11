LPI-SHL: Radfahrer stößt gegen Pkw

Südthüringen (ots) - Über 20 mal versuchten Betrüger im Laufe des Dienstags Senioren in Südthüringen um ihr Erspartes zu bringen. Leider hatte die Masche, dass ein naher Angehöriger einen tödlichen Unfall verursacht hätte, einmal Erfolg. Eine Frau aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen übergab etwa 25.000 Euro an ihrer Wohnanschrift an einen vermeintlichen Staatsanwalt, um ihre Enkelin vor einer Haft zu ...

