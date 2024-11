Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Jens Giesel neuer Leiter des Zollamts Weil am Rhein

Lörrach.Weil am Rhein (ots)

Nachdem seine Vorgängerin, Claudia Proske, bereits im Februar dieses Jahres in die Altersfreistellung treten konnte, leitete er die Dienststelle zunächst vertretungsweise. Nun wurde Zollamtsrat Jens Giesel die Leitung des Zollamts Weil am Rhein endgültig übertragen. Der 46-jährige Beamte, der in der Gemeinde Auggen aufgewachsen ist, trat 2005 beim Hauptzollamt Lörrach in den Dienst der Bundeszollverwaltung ein und absolvierte zunächst ein dreijähriges duales Studium an der Hochschule des Bundes in Münster in Westfalen. Als frischgebackener Zollinspektor war er als Abfertigungsbeamter für den Warenverkehr am Zollamt Weil am Rhein-Autobahn eingesetzt, bevor er für einige Jahre als Sachbearbeiter im Sachgebiet Abgabenerhebung des Hauptzollamts Lörrach in den Bereichen Nacherhebung, Erstattung/Erlass sowie Abfertigung und Abrechnung besonderer Zollverfahren tätig war. 2018 wechselte er dann in die Position des Abfertigungsleiters für die Wareneinfuhr, wieder am Zollamt Weil am Rhein-Autobahn. Am 1. Dezember 2023 schließlich folgte seine Umsetzung zum Zollamt Weil am Rhein, zunächst in stellvertretender Leitung, welche ihm zum 1. November nun endgültig übertragen wurde. Das Zollamt Weil am Rhein ist nicht zu verwechseln mit dem Grenzzollamt Weil am Rhein-Autobahn. Als sogenanntes Binnenzollamt ist das Zollamt Weil am Rhein mit seinen rund zwanzig Beschäftigten und mit Sitz im Rebgarten in Weil am Rhein erster Ansprechpartner für Wirtschaftsunternehmen im Landkreis Lörrach, wenn es um die Aus- und Einfuhr von Waren oder die Abfertigung zu besonderen Zollverfahren geht. In der Regel ist eine Abfertigung direkt am Grenzzollamt nämlich nicht möglich oder von den Unternehmen auch nicht gewünscht. Daneben ist das Zollamt mit der Abfertigung von Einfuhren im Postverkehr betraut und ist erste Anlaufstelle, wenn es um Fragen von Bürgerinnen und Bürgern aus der Region zur Kraftfahrzeugsteuer geht. In den Verantwortungsbereich des Zollamts Weil am Rhein gehört auch die Abfertigungsstelle Basler Häfen auf Schweizer Staatsgebiet, zuständig für die Abfertigung des gewerblichen Schiffsverkehr auf dem Rhein aus der Schweiz nach Deutschland und umgekehrt.

