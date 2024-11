Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Viel Geld an Betrüger übergeben

Südthüringen (ots)

Über 20 mal versuchten Betrüger im Laufe des Dienstags Senioren in Südthüringen um ihr Erspartes zu bringen. Leider hatte die Masche, dass ein naher Angehöriger einen tödlichen Unfall verursacht hätte, einmal Erfolg. Eine Frau aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen übergab etwa 25.000 Euro an ihrer Wohnanschrift an einen vermeintlichen Staatsanwalt, um ihre Enkelin vor einer Haft zu bewahren. Die Täter konnten nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei warnt eindringlich: Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Ihrer Haustür an Ihnen unbekannte Personen und machen Sie auch keine Angaben diesbezüglich. Lassen Sie sich nicht am Telefon von den Betrügern unter Druck setzen! Legen Sie auf und kontaktieren Sie Ihre Verwandten persönlich oder im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110.

