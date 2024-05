Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Helker Berg, Einbruch in Vereinsheim am Sportplatz

Coesfeld (ots)

Im Tatzeitraum von Samstag Abend bis Montag Morgen brachen unbekannte Täter in das Vereinsheim am Sportzentrum am Helker Berg ein. Zwei Scheiben des Vereinsheims wurden eingeschlagen. Ebenfalls aufgebrochen wurde ein dazugehöriger Geräteschuppen. Zum Diebesgut sind derzeit keine Angaben möglich. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell