Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß Pkw - Rad

Eisfeld (ots)

Eine Autofahrerin fuhr Montagabend auf der Ludwig-Jahn-Straße in Eisfeld und wollte die Coburger Straße als Vorfahrtsstraße überqueren. Dabei übersah sie einen von links kommenden E-Bike-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Mann stürzte und kam leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv, weshalb eine Blutentnahme erfolgte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

