LPI-SHL: Betrüger erlangen viel Geld

Meimers (ots) - Ein 75-Jähriger fuhr Montagvormittag (11.11.2024) auf der Landstraße von Marienthal in Richtung Meimers. Er geriet mit seinem Auto in den Graben, versuchte gegenzulenken und krachte schließlich gegen einen Baum. Anschließend überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, zögerten die Beamten nicht lange und befreiten den Mann aus dem Wrack. Er kam verletzt ins Krankenhaus. Um das Auto kümmerte sich der ...

mehr