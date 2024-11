Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falscher Bankmitarbeiter - Betrug

VG Dolmar-Salzbrücke (ots)

Ein Mann aus einem Ortsteil der Verwaltungsgemeinschaft Dolmar-Salzbrücke erhielt am Freitag einen Anruf, bei dem die Telefonnummer seiner Hausbank angezeigt wurde. Der vermeintliche Mitarbeiter seiner Bank teilte dem Angerufenen mit, dass unberechtigte Personen auf sein Konto zugegriffen hätten und er jetzt eine TAN von ihm bräuchte, um sein Geld wieder zurückzubuchen. Im Glauben der Echtheit des Anrufs gab der Mann die TAN preis und der falsche Bankmitarbeiter vereinbarte sogar noch einen Termin mit ihm für Montag vor Ort bei seiner Hausbank. Der Mann bemerkte später, dass er keinen Zugriff mehr auf sein Onlinebanking hatte und als er am Montag zu dem vereinbarten Termin bei seiner Bank erschien, wusste niemand etwas von der Absprache. Erst da viel der Betrug auf. Die Täter hatten in der Zeit bereits etwa 3.000 Euro von seinem Konto abgebucht. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass der Geschädigte einige Tage zuvor eine SMS, vermutlich ebenfalls von diesen Betrügern, erhalten hatte, in der ihm mitgeteilt wurde, dass sein TAN-Verfahren erneuert werden müsse. Er folgte dem Link und erhielt die Meldung, dass es nicht funktioniert hätte. Vermutlich erlangten die Täter darüber Zugriff auf seine persönlichen Daten, die sie dann im Telefongespräch am Montag verwendeten, um sich als echte Bankmitarbeiter zu legitimieren. Seien Sie misstrauisch und geben Sie niemals am Telefon oder im Internet persönliche Daten wie Ihre TAN oder PIN heraus. Folgen Sie keinen Links von unbekannten Absendern. Betrüger versuchen aktuell vermehrt mit der oben beschriebenen Masche an Ihr Geld zu kommen. Wenn Sie sich unsicher sind, kontaktieren Sie Ihre Bankberater vor Ort persönlich.

