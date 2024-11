LPI-SHL: Streitigkeit am Markt

Meiningen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten Montagabend einen 42-jährigen Autofahrer in der Henneberger Straße in Meiningen. 1,11 Promille ergab der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest. Es folgten eine Blutentnahme im Klinikum und die Sicherstellung des Führerscheins. Die Weiterfahrt wurde untersagt und den Mann erwartet jetzt eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

