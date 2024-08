Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach mehreren Rezeptfälschungen

Erfurt (ots)

Bereits am Donnerstag (08.08.2024) trieben Rezeptfälscher ihr Unwesen in der Erfurter Altstadt. Nachdem die Täter jeweils in den frühen Abendstunden kurz vor Ladenschluss in zwei Apotheken mit ihren gefälschten Rezepten scheiterten, gelang es ihnen, in einer dritten Apotheke mehrere verschreibungspflichtige Schlafmittel-Tabletten zu erbeuten. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Betrüger auch in anderen Apotheken ihr Unwesen trieben, sucht die Polizei weitere mögliche geschädigte Apotheken. Hinweise nimmer der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7480-0) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0206121 entgegen. (DS)

