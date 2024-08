LPI-EF: Teures E-Bike gestohlen

Erfurt (ots) - Bereits am Freitag wurde in Erfurt ein Paketbote angegriffen. Der 48-Jährige war kurz vor 10:00 Uhr im Rahmen der Zustellung in der Binderslebener Landstraße 126 unterwegs gewesen. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fuhr ein unbekannter Ford-Fahrer dicht an ihm vorbei. Dabei touchierte ihn der Unbekannte mit seinem Außenspiegel am Ellenbogen und verletzte ihn leicht. Im weiteren Verlauf der ...

