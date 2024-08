Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Angriff auf Paketboten

Erfurt (ots)

Bereits am Freitag wurde in Erfurt ein Paketbote angegriffen. Der 48-Jährige war kurz vor 10:00 Uhr im Rahmen der Zustellung in der Binderslebener Landstraße 126 unterwegs gewesen. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fuhr ein unbekannter Ford-Fahrer dicht an ihm vorbei. Dabei touchierte ihn der Unbekannte mit seinem Außenspiegel am Ellenbogen und verletzte ihn leicht. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung hielt der Ford-Fahrer an, begab sich zu dem 48-jährigen Paketboten und verpasste ihm eine Kopfnuss. Anschließend versuchte der aggressive Autofahrer mehrfach, den Paketboten zu schlagen, was ihm jedoch misslang. Die Polizei sucht Zeugen, die das Tatereignis beobachtet haben und Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0205770 zu melden. (DS)

