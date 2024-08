Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Fleischerei

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Samstag hatten es Einbrecher auf eine Fleischerei im Erfurter Nordwesten abgesehen. Dazu hebelten die Täter zunächst mehrere Eingangs- und Zwischentüren auf und verschafften sich so Zutritt in das Geschäft. Anschließend stahlen sie Bargeld in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (DS)

