POL-OH: Update zu schweren Verkehrsunfall auf der B 83 vom 19. März

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Mittwoch (19.03.), gegen 13.30 Uhr, ein schwerer Unfall auf der B 83 zwischen Rotenburg an der Fulda und Alheim-Heinebach.

Der 26-jährige Peugeot-Fahrer ist am gestrigen Dienstag (25.03.) infolge seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus verstorben.

Ursprungsmeldung vom 19. März:

Auf der B 83 kam es am Mittwochmittag (19.03.), gegen 13.30 Uhr, zwischen Rotenburg an der Fulda und Alheim-Heinebach zu einem schweren Verkehrsunfall.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge war ein 26-jähriger Mann mit seinem Peugeot auf der Bundesstraße in Richtung Alheim unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache geriet der Rotenburger mit seinem Pkw auf die Gegenspur, wo er einen entgegenkommenden Traktor eines 72-jährigen Mannes streifte. In der Folge des Zusammenstoßes prallte der 26-Jährige mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammen. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Der 26-Jährige wurde schwer verletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Auch der 72-jährige Traktorfahrer sowie die Fahrer der beteiligten Pkw - ein 38-Jähriger aus Rotenburg und ein 20-Jähriger aus Alheim - wurden leicht verletzt.

Zur Klärung der Unfallursache war auch ein Gutachter vor Ort. Die B83 ist nach wie vor voll gesperrt. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, ist unklar. Auch die Höhe des entstandenen Gesamtsachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

