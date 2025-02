POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht auf der Karlstraße - schwarzen Mercedes AMG angefahren und geflüchtet (01./03.02.2025)

Hilzingen, WEiterdingen (ots) - Am Montagabend ist ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Pfaffwieser Straße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über die zum freien Gelände hin gelegene Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Im ...

