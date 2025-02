Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Windegg, B14, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B14 zwischen Tuttlingen und Stockach - Auto prallt gegen Baum (03.02.2025)

Stockach, Windegg, B14 (ots)

Am Montagmittag hat sich auf der Bundesstraße 14 zwischen Tuttlingen und Stockach ein Unfall ereignet, bei dem ein Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist. Ein 83-jähriger Skodafahrer war um die Mittagszeit auf der B14 von Tuttlingen in Richtung Stockach unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Grünstreifen und prallte schließlich gegen einen Baum. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt, kam jedoch trotzdem zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. Um den nicht mehr fahrbereiten Skoda, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

