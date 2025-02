Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Reichenaustraße - Radfahrer verletzt (03.02.2025)

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall auf der Reichenaustraße ist am Montagabend ein Radfahrer verletzt worden. Ein 25-Jähriger fuhr mit einem Audi A2 aus dem Parkhaus eines Einkaufscenters um auf die Reichenaustraße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 41 Jahre alten Radler, der entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung mit einem E-Bike auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der 41-Jährige stürzte infolge der Kollision und verletzte sich dabei. Er kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro.

