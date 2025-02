POL-KN: (Geisingen, Lkr Tuttlingen) Zweimotoriges Kleinflugzeug vermisst- Sucheinsatz im Bereich Geisingen, Lkr. Tuttlingen

Rottweil (ots) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 1 Uhr hat ein Sicherheitsdienst einen versuchten Einbruch in einen Baumarkt an der Straße "Saline" festgestellt. Die Unbekannten beschädigten indem sie eine Spreng-/Brandvorrichtung zur Detonation brachten, eine Ausgangstür und versuchten so in den Innenbereich zu gelangen. Trotz Beschädigung gelangten die Täter ...

