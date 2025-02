Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, L191, Lkr. Konstanz) Drei verletzte Personen bei Unfall auf der L191 zwischen Welschingen und Engen (01.02.2025)

Engen, L191 (ots)

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 191 zwischen Welschingen und Engen sind am Samstagabend drei Personen verletzt worden. Ein 40-jähriger Kia-Fahrer war gegen 18 Uhr in Richtung Engen unterwegs. An einem Fußgängerüberweg hielt er an um mehrere Personen queren zu lassen. Eine hinter ihm fahrende 19-Jährige mit einem Audi stoppte ebenfalls. Ein wiederum dahinterfahrender 46 Jahre alter Mann mit einem VW Touran erkannte die stehenden Autos zu spät und prallte in das Heck des Audis, der in der Folge wiederum auf den Kia prallte. Sowohl die 19-Jährige als auch eine 20 Jahre alte Mitfahrerin und die 30 Jahre alte Beifahrerin in dem VW erlitten durch die Kollision Verletzungen und kamen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Die Höhe des an den Autos entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe unterstützte die Feuerwehr Engen vor Ort.

