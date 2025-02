VS-Schwenningen (ots) - Mit einem roten Auto, hat ein Unbekannter am Freitag, zwischen 17 Uhr und 18:30 Uhr einen geparkten Audi beschädigt. An dem am Fahrbahnrand auf der Alleenstraße stehenden schwarzen Wagen entstand so ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Statt den Unfall zu melden, verließ der Verursacher die ...

mehr