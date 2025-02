Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Reifenstecher auf der Gewerbehallestraße - Zeugenaufruf (31.01.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Im Zeitraum von 20:30 Uhr bis 22:30 Uhr hat ein Unbekannter an einem grauen Peugeot zwei Reifen zerstochen. An dem am Fahrbahnrand parkenden Wagen zerkratzte der Täter am Freitagabend außerdem die rechte Seite, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro entstand. Deswegen sucht die Polizei in St. Georgen Zeugen, die sich unter der Nummer 07724 / 949500 melden können.

