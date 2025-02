Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in "Müllers Obstkiste" (31.01./01.02.2025)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen hat ein unbekannter Täter versucht in ein Geschäft in der Straße "An der Hurtbrücke" einzubrechen. Der Unbekannte versuchte mehrere Fenster, Türen und das Garagentor von "Müllers Obstkiste" aufzubrechen, was jedoch schlussendlich nicht gelang. Die Höhe des dabei verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773 920017 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell