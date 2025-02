Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Betrunkener Radfahrer leistet Widerstand (02.02.2025)

Radolfzell (ots)

Ein betrunkener Radfahrer hat am Sonntagabend im Rahmen einer Verkehrskontrolle Widerstand geleistet und die Beamten beleidigt. Gegen 19.40 Uhr kontrollierten die Polizisten auf der Schützenstraße einen 52-jährigen Radfahrer. Dabei stellten sie Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Test ergab ein Ergebnis von über 1,6 Promille. Als der 52-Jährige die Polizisten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste, leistete er massiven Widerstand indem er sich an ein Geländer klammerte und versuchte, sich der Mitnahme durch körperliche Gewalt zu entziehen, was jedoch schlussendlich nicht gelang. Währenddessen beschimpfte und beleidigte der Mann die Beamten mehrfach. Ihn erwartet nun nicht nur eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern auch wegen Widerstands und Beleidigung.

