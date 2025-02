Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei zieht unbelehrbaren Radfahrer aus dem Verkehr (02.02.2025)

Konstanz (ots)

Beamte des Polizeireviers Konstanz haben am Freitagnacht einen unbelehrbaren Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Nachdem sich ein 50-Jähriger uneinsichtig zeigte da ihm Mitarbeiter eines Lokals in der Mainaustraße aufgrund seiner Alkoholisierung den Zutritt verwehrten, verständigten sie die Polizei. Im Rahmen der Kontrolle untersagten die Polizisten dem Mann, der ein Fahrrad dabei hatte die Fahrt. Davon offensichtlich unbeeindruckt erwischten sie den 50-Jährigen wenige Minuten später Schlangenlinien fahrend in der Conrad-Gröber-Straße. Sämtliche Anhaltesignale ignorierend versuchte er noch zu flüchten, was jedoch schlussendlich nicht gelang. Der Mann, bei dem ein Alkoholtest einen Wert von über 2,4 Promille ergab musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Das Rad schlossen die Beamten an einem Pfosten an, den Schlüssel des Schlosses behielten sie bis zum Folgetag ein.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin:

Radfahrer oder -fahrerinnen, die mit 1,6 Promille und mehr auf dem Fahrrad unterwegs sind, begehen eine Straftat (siehe §§ 316 und 315c StGB).

Neben einer Geldstrafe von mehreren Hundert Euro, werden zwei Punkte ins Verkehrszentralregister eingetragen.

Außerdem ist eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) Pflicht. Sollte der Radfahrer oder -fahrerin bei der MPU durchfallen, droht ihm der Entzug seiner Fahrerlaubnis!

