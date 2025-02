Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) E-Scooterfahrerin stürzt nach engem Überholvorgang eines unbekannten Autofahrers - Polizei sucht Zeugen (02.02.2025)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am frühen Sonntagmorgen auf der Friedrichstraße ereignet hat. Gegen 05.30 Uhr überholte ein unbekannter Autofahrer eine auf dem Radschutzstreifen fahrende 22-Jährige mit einem E-Scooter so eng, dass die junge Frau nachrechts auswich. In der Folge touchierte sie den Bordstein und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die verletzte junge Frau in eine Klinik.

Der unbekannte Autofahrer fuhr indes einfach weiter.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

