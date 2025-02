Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Einmündung "Obere Laube"/Bodanstraße - Radfahrer missachtet rote Ampel (01.02.2025)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Einmündung "Obere Laube"/Bodanstraße am Samstag verletzt worden. Ein 20-Jähriger fuhr mit einem Rennrad von der "Obere(n) Laube" kommend über die Rot zeigende Ampel auf die Bodanstraße. Dabei erfasst ihn ein bei grüner Ampel in Richtung Döbele Kreisverkehr fahrender 21-Jähriger mit einem Mercedes. Der Radler schleuderte in Folge der Kollision auf den Boden und verletzte sich. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

